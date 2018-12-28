Путин утвердил право президента решать, кто может получить гражданство упрощённо

Устанавливается также порядок подачи соответствующих заявлений иностранцами, претендующими на гражданство России.

Российский лидер Владимир Путин утвердил право президента определять категории иностранцев и лиц без гражданства, которые имеют право на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Подписанный главой государства документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом также устанавливается порядок подачи соответствующих заявлений иностранцами, которые претендуют на российское гражданство, и перечень необходимых документов.

Документ вступает в силу спустя 90 дней после официального опубликования.