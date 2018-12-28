Путин утвердил право президента решать, кто может получить гражданство упрощённо

Российский лидер Владимир Путин утвердил право президента определять категории иностранцев и лиц без гражданства, которые имеют право на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Подписанный главой государства документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом также устанавливается порядок подачи соответствующих заявлений иностранцами, которые претендуют на российское гражданство, и перечень необходимых документов.
Документ вступает в силу спустя 90 дней после официального опубликования.
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