Путин утвердил право президента решать, кто может получить гражданство упрощённо

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Путин утвердил право президента решать, кто может получить гражданство упрощённо

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Здание многофункционального миграционного центра Москвы близ деревни Сахарово. Фото: © РИА "Новости" / Максим Блинов

Устанавливается также порядок подачи соответствующих заявлений иностранцами, претендующими на гражданство России.

Российский лидер Владимир Путин утвердил право президента определять категории иностранцев и лиц без гражданства, которые имеют право на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Подписанный главой государства документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом также устанавливается порядок подачи соответствующих заявлений иностранцами, которые претендуют на российское гражданство, и перечень необходимых документов.

Документ вступает в силу спустя 90 дней после официального опубликования.

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