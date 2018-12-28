Путин подписал закон о защите журналистов в горячих точках

Закон вступает в силу 1 сентября следующего года, ранее его одобрил Совет Федерации.

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительных социальных гарантиях для журналистов, работающих в горячих точках. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее этот закон одобрил Совет Федерации.

Согласно документу, если сотрудник СМИ выполняет поручение редакции в особых условиях, то поручение должно быть оформлено в письменной форме, так же как и согласие работника на его выполнение. Также предусматривается введение обязанности СМИ снабжать сотрудников средствами индивидуальной защиты с опознавательным знаком "Пресса" и оказать содействие в получении документа, подтверждающего его профессиональный статус при выезде за границу.

В случае если работнику при выполнении поручения редакции в особых условиях причинён вред здоровью, то руководство компании обязано выплатить единовременную компенсацию. Так, если сотрудник утратил "профессиональную трудоспособность более чем на 90%", ему выплатят не менее 1 миллиона рублей, менее 90% — не меньше 100 тысяч рублей за каждые 10% степени утраты профессиональной деятельности. При гибели журналиста его семья получит сумму не менее 2 миллионов рублей.

Закон вступит в силу 1 сентября 2019 года.