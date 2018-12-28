Российский фрегат "Адмирал Макаров" зашёл на Кипр

Корабль Черноморского флота пополнит необходимые запасы, а экипаж получит возможность отдыха.

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", в настоящее время относящийся к группировке Военно-морского флота России в Средиземном море, зашёл с деловым визитом в порт Лимасол на острове Кипр. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

— Фрегат ЧФ "Адмирал Макаров", который выполняет задачи в составе постоянного соединения ВМФ РФ в дальней морской зоне, совершил заход в порт Лимасол Республики Кипр. Корабль Черноморского флота пополнит необходимые запасы, а экипаж получит возможность отдыха и совершит экскурсии по историческим местам города, — отмечается в сообщении.

29 декабря фрегат покинет Лимасол и продолжит выполнение своих задач в составе постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.

"Адмирал Макаров" — корабль из новой серии фрегатов проекта 11356Р/М. Это серия многоцелевых фрегатов дальней морской зоны, которые предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подлодок и наземных объектов противника, а также дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций.