Звезда сериала "Клан Сопрано" и фильма "Славные парни" умерла в США

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Звезда сериала "Клан Сопрано" и фильма "Славные парни" умерла в США

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Фото: © Warner Bros

Последние девять дней Фрэнк Адонис провёл в больнице, подключённым к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В США на 83-м году жизни скончался актёр и режиссёр Фрэнк Адонис, известный зрителям по работе в картине "Славные парни" и сериале "Клан Сопрано". Об этом сообщает TMZ.

Как сообщила его супруга Дениз, последние девять дней он провёл в больнице, подключённым к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Несколько лет назад у него развилось заболевание почек.

Адонис снялся в нескольких десятках картин, однако наибольшую известность ему принесли, помимо указанных, "Бешеный бык", и "Эйс Вентура: розыск домашних животных".

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