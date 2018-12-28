Путин запретил родственникам глав регионов возглавлять счётные органы

Российский лидер Владимир Путин запретил родственникам глав регионов страны возглавлять контрольно-счётные органы. Закон, подписанный главой государства, опубликован на интернет-портале правовой информации.

Кроме спикера местного заксобрания и главы субъекта РФ в этот перечень также вошли руководители судебных и правоохранительных органов.

Близкими родственниками считаются родители, супруги, дети, братья, сёстры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей.