Путин запретил родственникам глав регионов возглавлять счётные органы

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Путин запретил родственникам глав регионов возглавлять счётные органы

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Российский лидер Владимир Путин запретил родственникам глав регионов страны возглавлять контрольно-счётные органы. Закон, подписанный главой государства, опубликован на интернет-портале правовой информации.

Кроме спикера местного заксобрания и главы субъекта РФ в этот перечень также вошли руководители судебных и правоохранительных органов.

Близкими родственниками считаются родители, супруги, дети, братья, сёстры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей.

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