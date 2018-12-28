Стафилококк и кишечная палочка. "Роскачество" изучило состав красной икры

Ни один из производителей не подкрашивал дорогостоящий продукт искусственными красителями.

"Роскачество" нашло подмену вида рыбы в банках с красной икрой пяти марок. Об этом говорится на сайте организации.

В рамках исследования эксперты изучили 29 брендов российской икры лососевых по цене от 230 до 750 рублей за 100 г и от 300 до 2000 рублей за упаковку.

Эксперты проверили икру кижуча, нерки, горбуши и кеты по 32 показателям качества и безопасности. Также Роскачество оценило вкус, запах, цвет и количество соли.

По результатам тестов лучшей оказалась продукция марок из Петербурга и Сахалинской области. Специалисты подчеркнули, что в каждой банке оказалась настоящая икра.

— Во всей исследованной икре эксперты не нашли плесени, сульфитредуцирующих клостридий, а также патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл. Также не было обнаружено пестицидов и тяжёлых металлов, — уточняется в сообщении.

Посторонних примесей в икре эксперты не нашли, ни один из производителей также не подкрашивал продукт искусственными красителями.

Выяснилось, что в большей части икры заявленный вид рыбы не отличается от фактического, кроме икры пяти торговых марок. Так, в продукции двух из них заявлялась горбуша, но эксперты нашли в ней также ДНК кеты. По словам специалистов, в этом случае не идёт речи об удешевлении, поскольку кета — более дорогая рыба, и ДНК могло попасть в банку случайно.

В икре ещё одного бренда кроме заявленной нерки специалисты также обнаружили кету.

При этом в продукте ещё двух марок подмена вида рыбы говорит об удешевлении себестоимости: вместо икры нерки и радужной форели в банках оказалась горбуша.

Роскачество выявило также проблему роста микробиологических показателей: несколько брендов не прошли испытание на группу бактерий кишечной палочки, а высокое количество микроорганизмов зафиксировано в икре шести марок. Золотистый стафилококк нашли в икре трёх марок. Как предположили в организации, это может быть связано с нарушением температурного режима.

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