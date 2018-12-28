Путин одобрил наказание для депутатов за непредотвращение конфликта интересов

Российский лидер Владимир Путин одобрил наказание для членов обеих палат парламента страны за непредотвращение конфликта интересов. Наказанием может стать лишение руководящего поста, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Авторами выступили члены Совета Федерации и Государственной думы. По словам одного из разработчиков закона, главы Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова, инициатива направлена на реализацию Национального плана противодействия коррупции на 2018−2020 годы.

Санкции могут быть применены, к примеру, если парламентарий не передал в управление другим лицам принадлежащие ему ценные бумаги, акции, владение которыми может привести к конфликту интересов.

О применении наказаний будет сообщаться в "Парламентской газете" и на сайте палаты.