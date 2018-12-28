Лавров встретится с лидером ХАМАС 15 января

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Лавров встретится с лидером ХАМАС 15 января

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Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания 15 января посетит Москву и проведёт переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

По его словам, Лавров и Хания обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, палестино-израильское урегулирование, ситуацию на палестинских оккупированных территориях, в частности, в секторе Газа, а также задачу восстановления палестинского единства.

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