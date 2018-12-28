Няням и репетиторам разрешили не регистрироваться в качестве ИП до 2020 года

Закон предусматривает возможное освобождение от ответственности в случае, если в установленный срок был предоставлен достоверный налоговый расчёт.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет няням, репетиторам и ряду других категорий граждан не регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Закон позволяет няням, репетиторам и лицам, оказывающим услуги по уборке домашних хозяйств, которые уведомили налоговый орган о своей деятельности, осуществлять её не в качестве ИП. Норма распространяется на те отношения, которые возникли после 1 января 2017 года, то есть имеет обратную силу, и действует до 1 января 2020 года.

Ранее за неуплату налогов налоговый агент наказывался штрафом в размере 20% от суммы, подлежащей перечислению.

Закон предусматривает возможное освобождение от ответственности в случае, если в установленный срок был предоставлен достоверный налоговый расчёт.