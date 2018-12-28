Путин утвердил штрафы за вовлечение детей в несогласованные митинги

Российский лидер Владимир Путин утвердил административную ответственность за вовлечение детей в несанкционированные митинги. Закон, подписанный президентом России, обнародован на интернет-портале правовой информации.
Документом предусматриваются штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток.
Должностные лица заплатят от 50 до 100 тысяч, а юридические — до полумиллиона.
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