Путин утвердил штрафы за вовлечение детей в несогласованные митинги

Минимальный штраф — до 50 тысяч рублей, но для должностных лиц он ещё выше — до 100 тысяч рублей. Юридические лица и вовсе могут заплатить до полумиллиона.

Российский лидер Владимир Путин утвердил административную ответственность за вовлечение детей в несанкционированные митинги. Закон, подписанный президентом России, обнародован на интернет-портале правовой информации.

Документом предусматриваются штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток.

Должностные лица заплатят от 50 до 100 тысяч, а юридические — до полумиллиона.