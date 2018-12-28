Террористов в российских тюрьмах будут содержать отдельно

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, а ранее инициативу одобрили в Госдуме.

Документ об изолированном содержании террористов в тюрьмах опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Цель — исключить случаи вербовки новых подельников в местах лишения свободы.

Согласно действующему законодательству, лицам, осуждённым за терроризм или экстремизм, может быть назначено отбывание наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов. Но теперь такие осужденные будут направляться для отбывания наказания в исправительные учреждения, определяемые ФСИН, и лишатся возможности распространять свою идеологию на других заключённых.

Напомним, что Путин ещё в октябре поддержал идею отделения террористов от остальных заключённых в местах лишения свободы. "Эти дополнительные "университеты", обработка в местах лишения свободы заключённых со стороны радикальных элементов нам совершенно ни к чему", — заявлял ранее российский лидер.