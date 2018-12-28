В "новой церкви" Украины уверены, что получат Киево-Печерскую и Почаевскую лавры

В раскольнической структуре заявили, что переход украинских святынь в организацию пройдёт "природно".

Пресс-секретарь "новой церкви" (так называемая Православная церковь Украины, ПЦУ) Евстратий (Зоря) заявил в эфире украинского "Пятого канала",, что

— Естественным образом, не завтра, не послезавтра, не через месяц, быть может, и не через год и не через три, но спокойно, без насилия и противостояния, в том числе по решению монахов, находящихся там, эти святыни рано или поздно будут в украинской церкви, — отметил Евстратий.

По словам представителя раскольнической структуры, переход украинских святынь в "новую церковь" пройдёт "природно", так как они "построены на украинской земле", это "не военная база" — лавры "имеют то влияние, которое им дают верующие люди".

Напомним, что 15 декабря в Киеве был проведён "объединительный собор", на котором была создана новая "церковь". Вскоре после этого Порошенко подписал закон о том, что каноническая УПЦ должна изменить своё название, указав в нём принадлежность к РПЦ. Сейчас Украинская православная церковь всячески притесняется властными структурами Незалежной — иерархов допрашивают, а в храмах и монастырях проходят обыски под сомнительными предлогами. Некоторые из церквей и вовсе были отбиты у УПЦ силой.