Путин подписал закон против НКО, вмешивающихся в выборы

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать иностранные некоммерческие организации (НКО) нежелательными на территории России за вмешательство в выборы. Документ размещён на официальном портале правовой информации.
Теперь организация рискует оказаться в чёрном списке, если она способствует либо препятствует выдвижению или регистрации кого-либо из кандидатов, пытается повлиять на инициативу по проведению референдума и на конечный результат.
— Такая мера позволит предотвратить попытки иностранного вмешательства в избирательные процессы в России, реализацию избирательных прав граждан России и права на участие в референдуме, — считают авторы инициативы.
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