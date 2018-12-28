Путин подписал закон против НКО, вмешивающихся в выборы

Мера должна позволить предотвратить попытки иностранного вмешательства в российские избирательные процессы.

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать иностранные некоммерческие организации (НКО) нежелательными на территории России за вмешательство в выборы. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Теперь организация рискует оказаться в чёрном списке, если она способствует либо препятствует выдвижению или регистрации кого-либо из кандидатов, пытается повлиять на инициативу по проведению референдума и на конечный результат.

— Такая мера позволит предотвратить попытки иностранного вмешательства в избирательные процессы в России, реализацию избирательных прав граждан России и права на участие в референдуме, — считают авторы инициативы.