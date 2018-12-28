Путин подписал закон о сохранении леса и ограничении его сплошной вырубки

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования отношений, которые связаны с сохранением лесов и ограничении его сплошной вырубки. Документ опубликован на портале правовой информации.

Лесной кодекс дополняется статьёй о проектировании лесничеств, и из него исключается понятие "лесопарк", а существующие российские лесопарки должны быть переоформлены в лесничества.

Законом запрещается сплошная рубка в государственных природных заповедниках на лесных участках, где исключено любое вмешательство человека в природные процессы. Проведение вырубки допускается при строительстве, реконструкции, эксплуатации объектов, не связанных с лесной инфраструктурой.