Путин подписал закон о стандартах отчётности "Росатома"

Президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий приведение финансовой отчётности "Росатома" в соответствие с международными стандартами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее отчётность госкорпорации регулировалось базовым законом о "Росатоме" и включала в себя показатели самой корпорации, учреждений и акционерных обществ, а также подведомственных и дочерних предприятий. В соответствии с новыми правилами в консолидированную финотчётность должны будут включать показатели и иных хозяйствующих субъектов, помимо перечисленных в базовом законе.

А ранее президент подписал закон об оказании "Росатомом" госуслуг в районе Северного морского пути (СМП). В 2018 году грузопоток по нему вырос до 18 млн тонн, а в 2019-м ожидается рост более чем в 1,5 раза (до 30 млн тонн).

Наделение "Росатома" полномочиями инфраструктурного оператора СМП станет существенным стимулом к дальнейшему развитию арктического транспортного коридора.