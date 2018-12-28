Путин подписал закон о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков

Перечень государств, на которые будет распространяться данная мера, будет относиться к информации ограниченного доступа.

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном контроле операций по снятию на территории России наличных с карт иностранных банков. Документ опубликован на портале правовой информации.

Проект расширяет перечень операций, которые подлежат обязательному контролю. Отныне в него включены операции по снятию наличных средств с использованием карт банков, зарегистрированных за рубежом. Целью документа является анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористов.

При этом контроль будет вестись за операциями банков тех государств, которые попадут в определённый перечень. Он же, в свою очередь, будет относиться к информации ограниченного доступа. Перечень определит Росфинмониторинг. Это позволит оперативно включать платёжные карты банков в зону повышенного внимания или снимать их с контроля.