Алкоголь сети "Красное и белое" отправлен на экспертизу качества

Эксперты определят, продаётся ли в алкомаркетах сети контрафактное и поддельное спиртное.

Росалкогольрегулирование изъяло образцы алкоголя на складе торговой сети "Красное и белое", в течение месяца будет проведена экспертиза их качества. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источник в контролирующих органах.

Специалисты выяснят, продаётся ли в алкомаркетах сети контрафактное и поддельное спиртное.

— Образцы алкоголя изымали на одном складе. Документально всё оформлено. Обыски на складах и в офисе завершены, — подтвердили изданию в "Красном и белом".

В компании заверили, что при проверках и обысках факта хранения и реализации контрафакта установлено не было.

Напомним, что закон "О государственном производстве и обороте этилового спирта" предписывает, что при производстве спиртного исполнение ГОСТа обязательно. При нарушении требований к производству и обороту юридическим лицам грозит штраф в 150 тысяч рублей и конфискация товара, а также возможное лишение права на продажу.