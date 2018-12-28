Алкоголь сети "Красное и белое" отправлен на экспертизу качества

Росалкогольрегулирование изъяло образцы алкоголя на складе торговой сети "Красное и белое", в течение месяца будет проведена экспертиза их качества. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источник в контролирующих органах.
Специалисты выяснят, продаётся ли в алкомаркетах сети контрафактное и поддельное спиртное.
— Образцы алкоголя изымали на одном складе. Документально всё оформлено. Обыски на складах и в офисе завершены, — подтвердили изданию в "Красном и белом".
В компании заверили, что при проверках и обысках факта хранения и реализации контрафакта установлено не было.
Напомним, что закон "О государственном производстве и обороте этилового спирта" предписывает, что при производстве спиртного исполнение ГОСТа обязательно. При нарушении требований к производству и обороту юридическим лицам грозит штраф в 150 тысяч рублей и конфискация товара, а также возможное лишение права на продажу.
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