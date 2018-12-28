Пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи в центре Санкт-Петербурга — видео

Медики приехали на вызов к мужчине, который спал на улице, и привели его в чувство, однако ехать в больницу он отказался.

Нетрезвый мужчина напал на бригаду скорой медицинской помощи в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По данным агентства, инцидент произошёл сегодня, 28 декабря, утром на набережной Мойки. Медики приехали на вызов к мужчине, который спал на улице, и привели его в чувство, однако ехать в медицинское учреждение он отказался.

— Затем, когда машина начала отъезжать, он схватился за дверь, открыл, напал на медперсонал, в результате пострадал фельдшер, его травмы нетяжёлые, — говорится в сообщении.

Сотрудникам скорой пришлось вызвать полицию. Позднее инцидент подтвердили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.