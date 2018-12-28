Москвичи выступили против закрытия отделения психотерапии для онкобольных

В службе помощи пациентам "Ясное утро" рассказали, что врачу-психиатру предложено перейти в токсикореанимацию.

В Москве могут закрыть единственное отделение психотерапии для онкобольных, которое находится в больнице имени Бахрушиных. Против его роспуска выступили более 100 тысяч москвичей, сообщают "Известия".

— На протяжении 24 лет отделение, состоящее из врача-психотерапевта и двух психологов, за месяц помогает более чем 300 онкологическим больным, а также их родственникам <…>, — говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте Change.org.

Там отмечается, что врачи успешно помогают больным справиться со своими внутренними проблемами.

Руководитель службы помощи онкобольным "Ясное утро" Ольга Гольдман рассказала, что врачу-психиатру предложили перейти в токсикореанимацию (отделение, куда поступают наркоманы с передозировкой или люди с алкогольным отравлением) и этот специалист больше не сможет консультировать онкобольных.

— Никакого отношения к консультированию онкобольных она больше не будет иметь. Ей сказали, что в свободное время она может работать со старыми пациентами, — отметила Гольдман, добавив, что без этого врача работа отделения теряет смысл.

Ценность места заключается в том, что оно доступно любому жителю Москвы. Не каждый может позволить себе походы к платным психологам. Им будет некуда идти с этими вопросами Глава службы помощи онкобольным "Ясное утро" Ольга Гольдман

Специалист убеждена, что в любом медучреждении, где есть онкоотделение, должна быть такая служба.