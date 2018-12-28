Путин ужесточил ответственность за фальсификацию финдокументов

Нововведение коснётся в первую очередь сотрудников банков, страховых компаний и НПФ.

Президент Владимир Путин утвердил ужесточение уголовной ответственности за подделку финансовых документов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Нововведение коснётся в первую очередь сотрудников банков, страховых компаний и НПФ.

Минимальный штраф для нарушителей устанавливается в размере полмиллиона рублей. А в случае совершения преступления по предварительному сговору или организованной группой, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет, а сумма штрафа увеличивается до пяти миллионов.

Кроме того, в законе уточняются меры обеспечения гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий. К примеру, если в результате преступления был причинён имущественный вред и возможна конфискация имущества, то следователь или дознаватель обязаны установить такое имущество и арестовать его. Авторы инициативы предполагают, что предложенная ими схема позволит суду назначить наказание с учётом степени общественной опасности деяния, а также обеспечит индивидуализацию уголовной ответственности.