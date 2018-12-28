В Кремле ознакомились с обращением главы РУСАДА

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал письмо генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса об угрозах отечественному спорту. В Кремле заверили, что внимательно ознакомились с обращением Гануса, однако в некоторых случаях обеспокоенность, которую он выражал, можно назвать беспочвенной.

— Мы внимательно ознакомились с этим обращением. Вместе с тем в силу процесса, который происходит, господин директор не совсем в курсе консультаций, которые имеют место между российскими представителями и представителями WADA, которые были в Москве, — сказал Песков.