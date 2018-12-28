Суд приговорил бизнесмена Михальченко к 4,7 года колонии за контрабанду алкоголя

Читайте также

Суд приговорил бизнесмена Михальченко к 4,7 года колонии за контрабанду алкоголя

7

Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Басманный суд Москвы вынес приговор в отношении генерального директора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко. Как сообщает агентство "Москва", его признали виновным в контрабанде элитного алкоголя из Европы под видом строительного герметика.

По словам судьи Елены Ленской, Михальченко приговорён к четырём годам и семи месяцам колонии общего режима.

Заместитель Михальченко Борис Коревский приговорён к пяти годам колонии, сомелье из Петербурга Алексей Мищенко — к трём годам условно с испытательным сроком три года.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×