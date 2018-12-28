Суд приговорил бизнесмена Михальченко к 4,7 года колонии за контрабанду алкоголя

Басманный суд Москвы вынес приговор в отношении генерального директора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко. Как сообщает агентство "Москва", его признали виновным в контрабанде элитного алкоголя из Европы под видом строительного герметика.
По словам судьи Елены Ленской, Михальченко приговорён к четырём годам и семи месяцам колонии общего режима.
Заместитель Михальченко Борис Коревский приговорён к пяти годам колонии, сомелье из Петербурга Алексей Мищенко — к трём годам условно с испытательным сроком три года.
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