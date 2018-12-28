Песков: Путин и Лукашенко продолжат обсуждение спорных вопросов

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Песков: Путин и Лукашенко продолжат обсуждение спорных вопросов

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Предыдущий раунд переговоров в Кремле состоялся 25 декабря. Лидеры общались почти четыре часа.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжат обсуждение спорных вопросов в отношениях двух стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подтвердил, что очередной раунд переговоров состоится в Москве в субботу, 29 декабря.

— Будет продолжено обсуждение тех тем, которые были на повестке дня встречи, которая была несколькими днями ранее, — проанонсировал Песков.

Напомним, 25 декабря лидеры России и Белоруссии провели переговоры в Кремле. Путин и Лукашенко обсудили изменения в области налогообложения нефтегазового сектора, а также совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы.

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