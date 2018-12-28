Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности

Российский лидер Владимир Путин сегодня проведёт совещание с членами Совета безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также пообещал журналистам предоставить информацию о том, какие темы затрагивались.
Песков отметил, что у Путина сегодня запланирован ряд встреч.
— И дальше весь день полон отдельными встречами, уже не публичными, внутренняя работа, — резюмировал он.
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