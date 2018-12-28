Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности

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Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал предоставить журналистам информацию о том, какие темы были затронуты.

Российский лидер Владимир Путин сегодня проведёт совещание с членами Совета безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также пообещал журналистам предоставить информацию о том, какие темы затрагивались.

Песков отметил, что у Путина сегодня запланирован ряд встреч.

— И дальше весь день полон отдельными встречами, уже не публичными, внутренняя работа, — резюмировал он.

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