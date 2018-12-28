Роспотребнадзор рассказал о маркировке товаров, содержащих ГМО

На всей территории Евразийского экономического союза будет введён единый по форме и размеру знак, а также одноимённая надпись.

Роспотребнадзор рассказал о маркировке продуктов, которые содержат генно-модифицированные организмы (ГМО). Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Уточняется, что в силу вступили изменения в части указания сведений о наличии в пищевой продукции компонентов, которые были получены с применением ГМО.

Сообщается, что для таких продуктов должна быть приведена соответствующая информация, а также на территории всего Евразийского экономического союза рядом с единым знаком обращения продукции будет нанесена одинаковая по форме и размерам маркировка, указывающая на создание продукта при помощи ГМО.

Обращение на рынке продуктов и пищевого сырья находится под контролем Роспотребнадзора.