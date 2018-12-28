В Кремле не считают задержанных украинских моряков военнопленными

Такого статуса для своих доверителей намерен добиваться один из адвокатов по делу о нарушении российской госграницы.

Украинские моряки, задержанные после провокации в Керченском проливе, не являются военнопленными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идёт о фигурантах уголовного дела.

— Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идёт следствие (...) Но я не могу согласиться с тем, что речь идёт о военнопленных, — добавил он. — Никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли.

Ранее адвокат одного из арестованных в начале декабря заявил, что будет добиваться для моряков статуса военнопленных, поскольку с ним в отношении экипажей будут действовать уже не российские законы, а нормы международного права.