Ранее данные сотрудников британского телеканала появились на одном из порталов, а затем и в ряде российских СМИ.

Кремль с пониманием относится к публикации личных данных журналистов Би-би-си в ответ на действие британской стороны в отношении СМИ России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нет, мы с пониманием к ней [подобной практике] относимся, мы понимаем [подобную практику], — сказал Песков, отвечая на вопрос, одобряют ли в Кремле такие действия.

Он добавил, что Москва разочарована подобным отношением к российским журналистам.

— Мы высказывали на самых разных уровнях абсолютное непонимание и разочарование в связи с тем, что творится сейчас в Великобритании в отношении журналистов и "Спутника", и RT, — сказал Песков.

Действия Лондона представитель Кремля назвал "абсолютно беспрецедентными, не соответствующими цивилизованным нормам, не соответствующими вообще правилам отношения к СМИ".

— Конечно, мы не могли скрыть своего и возмущения, и непонимания, и осуждения. Здесь всё можно говорить в самых негативных формах, — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее несколько российских интернет-ресурсов опубликовали имена и фотографии сотрудников московского бюро телеканала Би-би-си.