Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что будут обсуждать главы Минобороны и МИД России и Турции завтра, 29 декабря, на встрече в формате 2х2 в Москве. В частности, речь будет идти о ситуации в сирийском Манбидже и планах Анкары по проведению операции в регионе.

— Собственно, эти контакты как раз и будут осуществляться... с тем, чтобы внести полную ясность и синхронизировать действия и понимание по дальнейшему развитию ситуации в Сирии, — сказал Песков.