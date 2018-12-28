Песков подтвердил, что Путин поздравил с Новым годом арестованного Кочаряна

Российский лидер находится в тёплых отношениях с экс-президентом Армении, которого обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин отправил письмо с новогодним поздравлением экс-лидеру Армении Роберту Кочаряну. Путин пожелал находящемуся под арестом политику доброго здоровья, стойкости и крепости духа.

— Действительно, поздравил, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Было поздравление с Новым годом и пожелание всего хорошего.

Ранее пресс-секретарь президент рассказывал, что Путин и Кочарян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении.

Напомним, что Кочарян находился у власти десять лет: с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Политик считает нынешние обвинения сфабрикованным политическим преследованием.