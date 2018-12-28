Песков заявил, что Россия и Армения ускорят переговоры по газу

Россия и Армения ускорят переговоры по газу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, тема о голубом топливе затрагивалась накануне, 27 декабря.

— Было условлено интенсифицировать разговор по газу, потому что до вчерашнего дня мы не могли констатировать активных переговоров между нашим "Газпромом" и армянскими коллегами, — сказал он.

Говоря о сроках, Песков заявил, что "они есть, мы в цейтноте".

Исполняющий обязанности главы Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян ранее заявил, что Ереван начал переговоры с "Газпромом" и Минэнерго России о цене на газ. По его словам, стоимость газа для Армении не изменится, если переговоры с Москвой не завершатся до конца этого года.