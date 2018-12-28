Легенда в чёрном списке. "Росконтроль" назвал шампанское, которое нельзя пить

Аутсайдера списка сразу поймали на фальсификации, а также эксперты отметили неправильный вкус и цвет напитка.

Эксперты "Росконтроля" в канун новогодних праздников проверили шампанское вида брют. Результаты эксперимента опубликованы на сайте организации.

Участие в испытаниях приняли образцы брендов:

"Абрау Дюрсо"

"Наследие мастера/ ЛевЪ Голицин"

"Советское шампанское"

"Российское шампанское"

"Новый свет"

"Цимлянское"

Moёt & Chandon

Любопытно, но легендарное "Советское шампанское" не справилось с первым же испытанием. В его составе был обнаружен добавленный диоксид углерода, что не соответствует традиционной технологии, так как газация напитка должна проходить естественным путём.

При этом ни в одном из образцов не было обнаружено спиртов невиноградного происхождения.

Не понравился экспертам вкус и запах "Советского шампанского". Они назвали его "нечистым" и "разлаженным", с посторонним "мышиным" тоном. При этом, полностью соответствуют описанию два образца: Moёt & Chandon и "Новый свет".

Также отмечается, что всем образцам удалось уложиться в пределы нормы по содержанию сахара, а самым "крепким" стал образец из Франции (Moёt & Chandon).

По итогам испытаний он и стал победителем эксперимента. Однако его главным минусом является высокая цена. Дело в том, что он почти в 20 раз дороже самого бюджетного образца. Все остальные участники имеют небольшие замечания, однако их можно назвать качественными.