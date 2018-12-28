В Кремле одобрили взятие Сирией под контроль города Манбиджа

Кремль приветствует новости о получении Сирией контроля над Манбиджем, который до этого контролировали курдские формирования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения Генштаба ВС Сирии.
— Безусловно, это позитивный шаг в сторону стабилизации обстановки, — отметил представитель Кремля.
По его мнению, расширение зоны контроля сирийских правительственных сил является "позитивной тенденцией".
Напомним, ранее стало известно, что передовые части сирийской армии вошли в город Манбидж на севере Алеппо, который ранее занимали подразделения курдов.
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