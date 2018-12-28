Песков прокомментировал аннулирование лицензий форекс-дилеров

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Песков прокомментировал аннулирование лицензий форекс-дилеров

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Фото: ©Рixabay

"Центробанк использует свои полномочия в принятии подобных решений", — сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал правительству вопрос об аннулировании лицензий ведущих форекс-дилеров. В частности, речь идёт о таких организациях, как "Форекс-клуб", "Фикс трейд", "Телетрейд групп" и "Трастфорекс", "Альпари форекс".

— Это вопрос правительства. Всё-таки они к экономическому блоку имеют отношение. Центробанк использует свои полномочия в принятии подобных решений, — прокомментировали в Кремле.

О решении Центробанка по крупнейшим форекс-дилерам стало известно 27 декабря. Причина — "неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации".

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