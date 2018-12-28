"МегаФон" запустил игру "Потряси смартфон" с ценными призами

Абонент "зелёного" оператора может получить до трёх персональных предложений в неделю.

В преддверии Нового года "МегаФон" запустил игру, в которой можно получить 1000 смартфонов Samsung Galaxy J6, месяцы бесплатной связи, скидки на тарифы, безлимитный Интернет и безлимитные звонки внутри сети, спецтарифы и опции на особых условиях, повышенный кешбэк, возможность переносить остатки на другой месяц, особенные условия на сервисы компании и партнёров.

Для того чтобы принять участие в игре, нужно всего лишь потрясти свой смартфон.

— Клиент должен обновить до последней версии мобильное приложение "МегаФон" и зайти в него. Затем кликнуть на всплывающее окно или открыть раздел "Персональные предложения", нажать кнопку "Играть" и просто потрясти смартфон, — говорится в сообщении пресс-службы оператора, которое имеется в распоряжении Лайфа.

Абонент может получить в игре до трёх персональных предложений в неделю. Приложение оператора доступно на Android и iOS. Подробнее о подарках можно прочитать на сайте "МегаФона".