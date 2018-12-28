Приморье займётся развитием своих кадров из-за ограничения рабочей силы из КНДР

По словам главы края, найти квалифицированных кадров помогает приморский чемпионат WorldSkills "Молодые профессионалы".

Власти Приморского края сделают ставку на развитие собственных кадров после отклонения квоты на привлечение рабочей силы из КНДР. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Олег Кожемяко.

— Мы будем больше уделять внимания подготовке своих специалистов в наших колледжах, больше будет внимания обращено именно на свой собственный потенциал. А когда это будет возможно [привлечение рабочих из КНДР], мы с удовольствием будем их привлекать, как и ранее их привлекали, — сказал Кожемяко на пресс-конференции в ТАСС.

Он добавил, что обнаружить квалифицированные кадры помогает приморский чемпионат WorldSkills "Молодые профессионалы".

Напомним, в декабре прошлого года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи из-за проведённых ракетных испытаний. Согласно документу, все страны в течение 24 месяцев должны выслать трудовых мигрантов КНДР.