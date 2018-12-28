Россия и Великобритания договорились вернуть высланных дипломатов

Скорее всего, будет восстановлен состав половины российского посольства в Соединённом Королевстве.

Москва и Лондон договорились о постепенном возвращении с января 2019 года высланных дипломатов. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

— У нас достигнута принципиальная договорённость о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, скорее всего, будет восстановлен состав половины российского посольства в Соединённом Королевстве.

Великобритания в марте этого года выслала 23 дипломатов и объявила их персонами нон грата. Москва ответила зеркально. Высылка российских дипломатов была связана с инцидентом в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.