Кожемяко: Вопрос объединения Сахалина и Приморья стоит только в соцсетях

Предпосылок для объединения двух субъектов Дальнего Востока на данный момент нет.

На повестке дня у властей не стоит вопрос об объединении Приморского края и Сахалинской области. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко (прямую трансляцию ведёт Лайф).

— Сегодня такой момент, кроме как обсуждения в социальных сетях, не стоит, — заверил он.

Кожемяко признался, что в Приморском крае сейчас проводится много работы над внутренними проблемами региона.

— И глубина погружения в социальную среду, в те проблемы, которые есть, она на ближайшие пять лет очень серьёзная и потребует много и работы, и сил, и средств, — добавил глава региона.

Напомним, что вопрос, касающийся возможного объединения двух субъектов ДФО, был озвучен журналисткой из Уссурийска во время большой пресс-конференции Путина. Президент России ответил, что это "внутреннее дело двух регионов".

Позже врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что полностью разделяет позицию российского лидера. А Кожемяко отметил, что предпосылок для объединения Сахалина и Приморья сейчас нет.