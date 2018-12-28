СКР закрыл первое дело после частичной декриминализации статьи "о репостах"

Постановление о прекращении уголовного дела после утверждения прокурором вручат после новогодних праздников.

Следственный комитет России прекратил первое после частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса РФ уголовное дело "о репостах", сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

— СК РФ в связи с поправками в статью 282 УК РФ прекратил уголовное дело в отношении 46-летнего менеджера из Твери Сергея Соколова, об этом следователь по делу сообщил адвокату мужчины Ильнуру Шарапову, —заявил Чиков в своём телеграм-канале.

Поводом для уголовного дела ранее стали репосты "картинок и текстов на странице в соцсети "ВКонтакте" с декабря 2015 по август 2017 года".

Соколов подозревался в возбуждении ненависти либо вражды "по признакам национальности и принадлежности к какой-либо социальной группе".

— Постановление о прекращении уголовного дела после утверждения прокурором вручат после новогодних праздников, — резюмировал Чиков.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении статьи 282 Уголовного кодекса РФ за экстремизм.