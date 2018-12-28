Ничего не должны – 2. Самарский министр призвала матерей-одиночек завести огород

Дискуссия началась после того, как жительница региона написала, что не имеет желания содержать ребёнка на пособие, которое, по её словам, составляет 50 рублей, чтобы в конечном итоге кормить его "дешёвой едой на пальмовом масле".

Глава Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова ответила на жалобы жителей региона о размере детских пособий. Заявление она сделала на своей странице в "Твиттере".

Обсуждение размера детского пособия развернулось в аккаунте чиновницы и продолжалось несколько дней. Жительница региона написала, что не имеет желания содержать ребёнка на пособие, которое, по её словам, составляет 50 рублей, чтобы в конечном итоге кормить его "дешёвой едой на пальмовом масле". Позднее подоспел ответ Антимоновой.

Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение! — Марина Антимонова (@Antimonova_M) 24 декабря 2018 г.

— Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение! — сказала она.

Кроме того, Антимонова пригласила девушек, которые инициировали обсуждение, в рабочую группу по совершенствованию мер социальной поддержки. Но приглашение осталось без ответа.

Позднее министр извинилась за свой ответ, уточнив, что допустила "некорректное выражение".

При обсуждении мер поддержки и разъяснении, что делается для решения проблем, в дискуссии я допустила некорректное выражение, которое, ксожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано. Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела. Предложения приняли в работу. — Марина Антимонова (@Antimonova_M) 28 декабря 2018 г.

— При обсуждении мер поддержки и разъяснении, что делается для решения проблем, в дискуссии я допустила некорректное выражение, которое, к сожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано, — написала она в своём аккаунте в "Твиттере".

Напомним, что ранее резкое заявление сделала директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких. В начале ноября она на встрече с юными волонтёрами сказала, что государство ничего им не должно, и призвала молодёжь решать свои проблемы самостоятельно. Чиновницу отстранили от должности, а позже деятельностью её департамента заинтересовались уральские следователи. Поводом стала публикация в СМИ о том, что бюджетные деньги, выделенные на одарённых детей Урала, осваивались в элитном отеле.

После скандала губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ликвидировал департамент молодёжной политики.