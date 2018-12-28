На Урале детдомовцы попросили на Новый год обувь Gucci и Nike. Но это не точно

По мнению многих пользователей соцсетей, дети могли писать такие письма не по своей воле или же просто шутить.

Воспитанники пермских детдомов написали письма Деду Морозу, в которых стали просить обувь от Gucci и колонки JBL. Об этом заявила в "Фейсбуке" глава пермского благотворительного фонда "Колыбель надежды" Елена Котова.

По её словам, в прочитанных ею посланиях Деду Морозу дети просили только дорогие подарки: вещи брендов Nike, Gucci, Reebok и другие. Она решила, что ребят из детдомов трудно порадовать, так как они любят только брендовую одежду.

— Дети хотят то, что просят остальные у мам и пап: модную одежду и обувь, лыжи, гаджеты, — в свою очередь отреагировал на ситуацию руководитель фонда "Дедморозим" Дмитрий Жебелев.

Он выразил мнение, что получить в подарок дорогие кроссовки не роскошь, а шанс поверить в существование в мире хороших людей.

К слову, многие пользователи социальных сетей усомнились в правдивости писем. По их мнению, эти послания больше похожи на написанные "по шаблону". Некоторые даже предположили, что детей могут заставлять писать подобные письма.

Такие обороты — "настоящее детское спасибо". Некоторые разлинованы по шаблону... Бедные дети Nadin Mazova

По мнению других комментаторов, некоторые из детей просто поняли, что их письма будут преданы огласке, и решили "пошутить".