На Урале детдомовцы попросили на Новый год обувь Gucci и Nike. Но это не точно

Воспитанники пермских детдомов написали письма Деду Морозу, в которых стали просить обувь от Gucci и колонки JBL. Об этом заявила в "Фейсбуке" глава пермского благотворительного фонда "Колыбель надежды" Елена Котова.
По её словам, в прочитанных ею посланиях Деду Морозу дети просили только дорогие подарки: вещи брендов Nike, Gucci, Reebok и другие. Она решила, что ребят из детдомов трудно порадовать, так как они любят только брендовую одежду.
— Дети хотят то, что просят остальные у мам и пап: модную одежду и обувь, лыжи, гаджеты, — в свою очередь отреагировал на ситуацию руководитель фонда "Дедморозим" Дмитрий Жебелев.
Он выразил мнение, что получить в подарок дорогие кроссовки не роскошь, а шанс поверить в существование в мире хороших людей.
К слову, многие пользователи социальных сетей усомнились в правдивости писем. По их мнению, эти послания больше похожи на написанные "по шаблону". Некоторые даже предположили, что детей могут заставлять писать подобные письма.
Такие обороты — "настоящее детское спасибо". Некоторые разлинованы по шаблону... Бедные дети
По мнению других комментаторов, некоторые из детей просто поняли, что их письма будут преданы огласке, и решили "пошутить".
В чём смысл поста? В том, что дети из детдомов зажрались? Будь так, я был бы только рад. Но мне кажется, дело в другом — 16-летний подросток пишет письмо Деду Морозу, он ведь понимает, кому. Мне кажется, в этих письмах есть элемент игры, стёба.
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