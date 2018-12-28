К котлете — тыкву. Минздрав Украины призвал убрать пюре из новогоднего меню

В ведомстве считают, что сама картошка не вредна, однако в сочетании с молоком или сметаной даёт лишнюю тяжесть в желудке.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала жителям страны отказаться от картофельного пюре на новогоднем столе, сделав акцент в пользу тыквы или горошка. Об этом политик написала на своей странице в Facebook.

Любопытно, что картофельное пюре является одним из традиционных блюд за праздничным столом, так же как и жаркое. Однако, как отметила Супрун, сама по себе картошка не является вредной, но в сочетании со сметаной или молоком может вызвать тяжесть в желудке.

Любимый гарнир миллионов она предложила заменить горошком или тыквой. Также Супрун предложила выбрать запечённые или тушёные сельдерей, морковь и пастернак, которые просты в приготовлении и не содержат лишних калорий.

Кроме этого, глава ведомства посоветовала запивать еду водой или травяным чаем. От алкоголя, по её мнению, стоит отказаться в праздники, так как не существует безопасной дозы.

Не обошла Супрун стороной и десерты. Акцент, по её мнению, необходимо сделать на сырниках, ягодном желе, банановом муссе, домашнем имбирном печении или печёных яблоках или грушах.