Крупный пожар охватил дом престарелых в Милане, пострадали 18 человек

Не менее 18 человек пострадали в результате пожара в доме престарелых в Милане. Об этом сообщает издание Il Messaggero. По предварительным данным, причиной ЧП стала непотушенная сигарета. Один из постояльцев решил закурить, хотя это запрещается правилами учреждения. Именно в его комнате и начался пожар. Пенсионер госпитализирован с тяжёлыми ожогами, за его жизнь борются врачи. Самочувствие других дедушек и бабушек вне опасности.
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