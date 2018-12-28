В Совфеде назвали разумным шагом возвращение высланных дипломатов

По словам сенатора Олега Морозова, высылка дипломатов была большим политическим недоразумением и инициаторы её это прекрасно понимали.

Договорённости Москвы и Лондона вернуть высланных российских дипломатов является разумным шагом. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

— Все войны когда-нибудь кончаются, есть такая истина, — сказал он.

Морозов также заявил, что высылка дипломатов была большим политическим недоразумением и инициаторы её это прекрасно понимали.

— Ну и один из способов — это найти все-таки какой-то разумный компромисс, разумный шаг вперед. Я только так могу прочитать этот процесс, потому что если бы действительно было что-то, что могли бы нам в жёсткую предъявить, ничего подобного не произошло бы, я думаю, — резюмировал он.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон договорились о постепенном возвращении с января 2019 года высланных дипломатов.

Великобритания в марте этого года выслала 23 дипломатов и объявила их персонами нон грата. Москва ответила зеркально. Высылка российских дипломатов была связана с инцидентом в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.