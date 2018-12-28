Песков рассказал, какие темы обсудили Путин и члены Совбеза

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Сирии, а также ряд внутригосударственных тем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Наряду с текущими вопросами внутрироссийской социально-экономической повестки дня обсуждались также некоторые международные темы, включая ситуацию в Сирии, — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что участники совещания позитивно оценили продолжение расширения территории, находящейся под контролем Вооружённых сил Сирии. Также, по словам Пескова, Путин поздравил постоянных членов Совбеза с наступающим Новым годом.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие.