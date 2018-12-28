В Крыму рассказали, как назревало решение отгородиться стеной от Украины

На полуострове завершились работы по установке заграждения на российско-украинской границе. Стена растянулась на 60 километров. На ней установлены несколько сотен различных датчиков и системы видеонаблюдения.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара рассказал, что решение физически отгородиться от Украины назревало постепенно и абсолютно оправданно. В беседе с Лайфом он пояснил, что на сегодняшний день со стороны киевских властей исходит реальная угроза и Крым в этом смысле находится в зоне повышенного риска.

— Мы знаем, сколько угроз сыпалось от украинских радикалов, украинских политических деятелей в отношении нашей республики. От реальных попыток организации диверсионно-террористических актов до риторики касательно разрушения Крымского моста, — напомнил собеседник Лайфа. — И после керченского инцидента нам становится ясно, что Украина действительно готова идти на грубые военные провокации.

Ганжара указал, что данные о готовящихся провокациях подтверждаются по линии российского МИД. И это создаёт для крымских властей дополнительный стимул для того, чтобы надёжно защитить границу.

— Учитывая ту агонию, которую мы наблюдаем в Киеве, они действительно готовы на серьёзные провокации в отношении нас, — указал депутат. — Всё это, как я уже сказал, и заставило идти на такой шаг — строение такой оградительной стены, позволяющей гражданам нашей республики и нашей страны чувствовать себя в полной безопасности.

Накануне погрануправление ФСБ отчиталось о завершении планового строительства рубежа инженерно-технических сооружений и настройки сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка.

Отмечается, что заграждение не только должно защитить полуостров от диверсантов, но и пресечь незаконные поставки оружия, табачной и алкогольной продукции и наркотических веществ из-за рубежа.