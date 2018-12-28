В Красноярском крае девочка выжила после падения в колодец на морозе

Ребёнка спас пуховик, который сыграл роль воздушной подушки и удерживал её на поверхности.

В Красноярском крае семилетняя девочка провалилась в колодец с ледяной водой и осталась жива, находясь в нём в течении десяти минут. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошёл 23 декабря, когда школьница вместе со своей девятилетней двоюродной сестрой шла по улице на территории дворца культуры. Девочка не заметила канализационный люк, накрытый оргалитом и припорошенный снегом, и провалилась в него. Стоит отметить, что в этот момент он был заполнен на 2,5 метра водой.

В итоге школьница провела в колодце десять минут, пока её не вытащил старший брат. Ребёнка спас пуховик, который сыграл роль воздушной подушки и удерживал её на поверхности. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.