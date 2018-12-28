Кожемяко рассказал о наставлениях Путина

Глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал, какие наставления дал президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета, который прошёл накануне.

— Да, что надо ещё работать, исполнять все те обязательства, которые взял перед людьми. Были те губернаторы, кто впервые избирался. Очень важно и нужно действительно понимать, что избирательная кампания проходила в субъектах. И та повестка, за которую голосовали люди, она должна быть выполнена, — сказал Кожемяко.

Он добавил, что также стоит задача доказать, что жизнь в регионах будет лучше.

Напомним, 16 декабря в Приморье прошли повторные выборы губернатора. После подсчёта 100% протоколов на выборах победил врио главы региона Олег Кожемяко — он набрал 61,88% голосов избирателей. В беседе с Лайфом политолог Марат Баширов назвал эту победу уверенной и объяснил, как Кожемяко заслужил доверие приморцев.