"Газпром" построил уже более 380 км "Северного потока — 2"

Энергетическая компания "Газпром" построила более 380 километров газопровода "Северный поток — 2", сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

— На северо-западе страны мы строим новые мощности по направлению к Усть-Луге. Отсюда начинается "Северный поток — 2". В сентябре мы с вами начали его укладку в Балтийском море. Сейчас уже уложено более 380 километров, — сказал он в ходе селекторного совещания, добавив, что на сегодняшний день работа ведётся в исключительных экономических зонах Финляндии и Швеции, а также на береговых участках в ФРГ и России.

"Северный поток — 2", а также "Турецкий поток" должны ввести в эксплуатацию в наступающем году.