Эрдоган заявил, что может встретиться с Путиным в Москве или в Сочи

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Эрдоган заявил, что может встретиться с Путиным в Москве или в Сочи

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Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. По словам главы Турции, встреча может пройти в Сочи или Москве, сообщает телеканал A Haber.

В частности, по его словам, турецкая делегация планирует обсудить ситуацию в сирийском Манбидже.

Напомним, ранее стало известно, что передовые части сирийской армии вошли в город Манбидж на севере Алеппо, который ранее занимали подразделения курдов.

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