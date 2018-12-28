Точно с подарками. Приставы под прикрытием Деда Мороза навестили должников

Среди неплательщиков оказались не только собственники жилья, но и отдельные заявления.

В Чувашии сотрудники службы судебных приставов под прикрытием Деда Мороза в канун Нового года посетили должников по ЖКХ. Об этом сообщает ГТРК "Чувашия".

У бородатого волшебника в компании приставов был список из более чем 20 должников. Многие нарушители пытались сослаться на то, что квартира находится не в их собственности, однако данная отговорка не является для органов власти удовлетворительной.

Сообщается, что среди неплательщиков были не только собственники жилья, но и отдельные заведения. Добавим, что долг жителей Чувашии перед одной из компаний, предоставляющей услуги ЖКХ, составляет 130 миллионов рублей.